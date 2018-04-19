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Масштабная замена составов фиолетовой ветки планируется в СЗАО
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Масштабная замена составов фиолетовой ветки планируется в СЗАО 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В Москве приняли решение о замене подвижных составов Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Отмечается, что новые поезда будут отличаться более высоким уровнем комфорта и безопасности пассажиров.
— Подвижной состав наиболее востребованной линии метро будет обновлен на 80 процентов в рекордные сроки (менее чем за два года), — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Эксперты отмечают большую вместительность новых поездов «Москва». Новые составы способны перевозить до 1,5 тысячи пассажиров.
Вагоны будут оборудованы современными технологиями. В каждом из них будут установлены сенсорные мониторы, с помощью которых можно будет рассчитать свой маршрут.
Жители Москвы с нетерпением ждут возможности оценить комфортабельность новых составов на одной из самых популярных веток метрополитена.
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