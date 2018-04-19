Ярмарки выходного откроются в столице 20 апреля

В Центральном административном округе откроется десять площадок, одна из них расположится в Мещанском районе.

Места для размещения ярмарок подбирались с учетом пожеланий москвичей. Приобрести продукцию фермеров из разных регионов России жители Мещанского района смогут по адресу: улица Щепкина, дом 47. Там откроется 72 торговые точки. Работать они будут еженедельно в субботу и воскресенье.

Все площадки начнут работу 20 апреля, исключение составят торговые объекты во 2-ом Николощеповском переулке (район Арбат). В связи с проведением там благоустроительных работ они откроются 11 мая.

Другие площадки в Центральном округе расположатся по следующим адресам: Старокирочный переулок, владение 1/47 (Басманный район), Панкратьевский переулок, дом 5, строения 7-9 (Красносельский район), Площадь станции метро «Улица 1905 года», улица Красная Пресня, владение 1, Сытинский переулок (Пресненский район), улица Школьная, владение 36-48 и 5-й Котельнический переулок, владение 2/6 (Таганский район), Комсомольский проспект, дома 22-24 — дублер (район Хамовники).