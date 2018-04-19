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Более 60 площадок фестиваля «Московская весна a cappella» разместятся в городе
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Более 60 площадок фестиваля «Московская весна a cappella» разместятся в городе 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
С 27 апреля по 9 мая в столице во второй раз пройдет весенний творческий фестиваль «Московская весна a cappella». Главным событием фестиваля в 2018 году станет международный конкурс акапельного пения.
Это масштабное событие вновь соберет горожан, туристов и исполнителей из разных стран мира на столичных площадках. Всего в городе будет организована 61 фестивальная площадка. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт Мэра Москвы.
«По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов», — сообщается там.
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