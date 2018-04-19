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На Московском центральном кольце 21 апреля пройдет генеральная уборка
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На Московском центральном кольце 21 апреля пройдет генеральная уборка 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Генеральная уборка состоится на Московском центральном кольце 21 апреля, железнодорожники благоустроят прилегающие территории, уберут мусор и помоют станции, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«В субботу, 21 апреля, на Московском центральном кольце железнодорожники проведут субботник. Основной площадкой мероприятия станет ТПУ «Лужники». На стадионе «Лужники», расположенном рядом со станцией МЦК, пройдут первый и финальный матчи чемпионата мира по футболу FIFA», — говорится в сообщении.
Генеральная уборка после зимы пройдет на всех платформах МЦК. Железнодорожники благоустроят и озеленят прилегающие территории, уберут мусор, вымоют навесы на платформах и стекла вестибюлей ТПУ ОАО «РЖД».
Также планируется покрасить скамейки и опоры навесов, заново выделить полосы безопасности и при необходимости выполнить косметический ремонт.
Московский метрополитен также с начала апреля активно готовит станции и инфраструктуру к работе в летний период, сотрудники метро уже очистили свыше 110 станций. Работы по подготовке метро к летним перевозкам пассажиров будут проходить до 30 апреля включительно.
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