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Дополнительный вход в Парк Горького откроется до конца года
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Дополнительный вход в Парк Горького откроется до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Дополнительный вход в Парк Горького будет открыт в 2018 г. Об этом сообщила журналистам директор Парка Горького Марина Люльчук.
«В этом году мы сделаем дополнительный вход в Парк Горького с Ленинского проспекта. Он будет рассчитан на жителей Ленинского проспекта, на тех людей, которые проезжают там», — пояснила она.
М. Люльчук добавила, что этот вход планировался архитектором еще в 1930-х гг.
«В Парке Горького в 1930-х гг. архитектором был запланирован этот дополнительный вход, но по каким-то обстоятельствам эту идею забросили. В том году нам согласовали концепцию, прошли общественные слушания», — добавила директор парка.
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