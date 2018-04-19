Дополнительный вход в Парк Горького откроется до конца года

Дополнительный вход в Парк Горького будет открыт в 2018 г. Об этом сообщила журналистам директор Парка Горького Марина Люльчук.

«В этом году мы сделаем дополнительный вход в Парк Горького с Ленинского проспекта. Он будет рассчитан на жителей Ленинского проспекта, на тех людей, которые проезжают там», — пояснила она.

М. Люльчук добавила, что этот вход планировался архитектором еще в 1930-х гг.

«В Парке Горького в 1930-х гг. архитектором был запланирован этот дополнительный вход, но по каким-то обстоятельствам эту идею забросили. В том году нам согласовали концепцию, прошли общественные слушания», — добавила директор парка.