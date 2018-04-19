Парк Горького впервые проведет собственный фестиваль в августе

Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.

«В конце августа пройдет фестиваль Парка Горького, именно личный фестиваль парка, который будет идти в течении семи дней. Это впервые Парк Горького запускает свой личный фестиваль. В дальнейшем мы планируем проводить его ежегодно, и проводить в течение всего летнего сезона, а в этом году он пройдет только в августе», — сказала М. Люльчук.

Она отметила, что концепция уже готова и в настоящий момент составляется расписание, планируется повести «День детей», «День искусства», «День добра» и другие.

«Также параллельно, за весь летний сезон у нас планируется провести более 30 различных крупных фестивалей», — заключила М. Люльчук.