Ещё
Парк Горького впервые проведет собственный фестиваль в августе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк Горького впервые проведет собственный фестиваль в августе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.
«В конце августа пройдет фестиваль Парка Горького, именно личный фестиваль парка, который будет идти в течении семи дней. Это впервые Парк Горького запускает свой личный фестиваль. В дальнейшем мы планируем проводить его ежегодно, и проводить в течение всего летнего сезона, а в этом году он пройдет только в августе», — сказала М. Люльчук.
Она отметила, что концепция уже готова и в настоящий момент составляется расписание, планируется повести «День детей», «День искусства», «День добра» и другие.
«Также параллельно, за весь летний сезон у нас планируется провести более 30 различных крупных фестивалей», — заключила М. Люльчук.
Агентство «Москва»: последние новости
Работодатели в Москве чаще всего ищут водителей, продавцов, учителей и полицейских Пять ТПУ появятся на новом участке Калининско-Солнцевской линии московского метро С.Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским морякам удалось сбежать с Украины90
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Израиль планирует уничтожить российские С-300202
Болгария: спасибо России, но…182
Первый легальный бордель открывается в России260
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение