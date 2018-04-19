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Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади будет организована в Парке Горького
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Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади будет организована в Парке Горького 

Агентство «Москва» 1 час назад
Парад Победы на Красной площади 9 мая будут транслировать в Парке Горького. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.
«В День Победы в Парке Горького будет установлен большой экран, там пройдет прямая трансляция парада на Красной площади», — сказала М. Люльчук.
Также, по ее словам, 9 мая в парке будет развернута полевая кухня, пройдут концерт симфонического оркестра им. П. Чайковского и выставка военной техники на Пушкинской набережной. Праздничный день в парке завершится салютом.
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