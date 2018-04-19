Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади будет организована в Парке Горького

Парад Победы на Красной площади 9 мая будут транслировать в Парке Горького. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.

«В День Победы в Парке Горького будет установлен большой экран, там пройдет прямая трансляция парада на Красной площади», — сказала М. Люльчук.

Также, по ее словам, 9 мая в парке будет развернута полевая кухня, пройдут концерт симфонического оркестра им. П. Чайковского и выставка военной техники на Пушкинской набережной. Праздничный день в парке завершится салютом.