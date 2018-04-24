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В Москве начали строить новую станцию метро испанского типа
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В Москве начали строить новую станцию метро испанского типа 

Мослента 1 час назад
Фото: Москва центр
В Москве началось строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Ведется вынос инженерных сетей с площадки и устройство ограждающих конструкций котлована для сооружения станции», — рассказал глава департамента Андрей Бочкарев.
«Давыдково» входит в юго-западный участок БКЛ от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Станция будет строиться по испанскому типу: с двумя береговыми платформами между которыми располагаются пути обоих направлений. Сроки окончания работ запланированы на 2021 год.
Строительство БКЛ в Москве планируют завершить до конца 2022 года. До этого запуски будут проводиться на отдельных участках. Зимой 2018 года движение началось по нескольким новым станциям БКЛ: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
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