Проходку тоннелей на «китайском» участке метро в Москве начнут в мае

МОСКВА , 28 апр — РИА Недвижимость. Строительство тоннелей на участке Третьего пересадочного контура в Москве, где подрядчиком выступает китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) начнут уже в мае, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Уже в мае начнётся проходка тоннеля на «Аминьевском шоссе», а на «Мичуринский проспект» щит запустят в июне", — сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что китайская компания CRCC приступает к строительству станций Московского метрополитена, иностранный подрядчик построит три станции на Третьем пересадочном контуре метро: «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и перегоны между ними.