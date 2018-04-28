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Проходку тоннелей на «китайском» участке метро в Москве начнут в мае
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Проходку тоннелей на «китайском» участке метро в Москве начнут в мае 

РИА Недвижимость 14 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Строительство тоннелей на участке Третьего пересадочного контура в Москве, где подрядчиком выступает китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) начнут уже в мае, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Уже в мае начнётся проходка тоннеля на «Аминьевском шоссе», а на «Мичуринский проспект» щит запустят в июне", — сказал заммэра.
Ранее сообщалось, что китайская компания CRCC приступает к строительству станций Московского метрополитена, иностранный подрядчик построит три станции на Третьем пересадочном контуре метро: «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и перегоны между ними.
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