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Парад физкультурников в традициях 1950-х гг. пройдет в Парке Горького в честь его 90-летия
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Парад физкультурников в традициях 1950-х гг. пройдет в Парке Горького в честь его 90-летия 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Парад физкультурников в традициях 1950-х гг. пройдет в Парке Горького в честь его 90-летия. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.
«Была такая традиция в 1950-х гг. — парад физкультурников. В этом году мы планируем возродить традицию и провести большой парад», — заявила она.
М. Люльчук подчеркнула, что в параде смогут принять участие спортсмены разных направлений — от шахматистов до велосипедистов.
Московскому Парку культуры и отдыха им. М. Горького в 2018 г. исполняется 90 лет. В течение всего года посетителей ждут фестивали, выставки, образовательные проекты и открытие новых архитектурных объектов.
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