Парад физкультурников в традициях 1950-х гг. пройдет в Парке Горького в честь его 90-летия

Парад физкультурников в традициях 1950-х гг. пройдет в Парке Горького в честь его 90-летия. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.

«Была такая традиция в 1950-х гг. — парад физкультурников. В этом году мы планируем возродить традицию и провести большой парад», — заявила она.

М. Люльчук подчеркнула, что в параде смогут принять участие спортсмены разных направлений — от шахматистов до велосипедистов.

Московскому Парку культуры и отдыха им. М. Горького в 2018 г. исполняется 90 лет. В течение всего года посетителей ждут фестивали, выставки, образовательные проекты и открытие новых архитектурных объектов.