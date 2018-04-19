Гигантскую вувузелу установят в парке «Сокольники» к ЧМ-2018

В столичном парке «Сокольники» к чемпионату мира по футболу 2018 г. установят арт-объект «Огромная вувузела». Об этом журналистам сообщил директор парка Андрей Лапшин.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект «Огромная вувузела», благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии», — заявил он..

А. Лапшин добавил, что размеры арт-объекта будут внушительными, парк планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Вувузелой называется рожок длиной до 1 м, ставший широко известным во время чемпионата мира по футболу 2010 г. в ЮАР