Гигантскую вувузелу установят в парке «Сокольники» к ЧМ-2018 

В столичном парке «Сокольники» к чемпионату мира по футболу 2018 г. установят арт-объект «Огромная вувузела». Об этом журналистам сообщил директор парка Андрей Лапшин.
«В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект «Огромная вувузела», благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии», — заявил он..
А. Лапшин добавил, что размеры арт-объекта будут внушительными, парк планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
Вувузелой называется рожок длиной до 1 м, ставший широко известным во время чемпионата мира по футболу 2010 г. в ЮАР.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.