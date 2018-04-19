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Около 115 тыс. московских семей воспользовались в 2017 г. городской программой страхования жилья
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Около 115 тыс. московских семей воспользовались в 2017 г. городской программой страхования жилья 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Количество семей, застрахованных по городской программе страхования жилья в столице, выросло по итогам 2017 г. на 115 тыс., всего программой воспользовались почти 2,5 млн московских семей. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
«По итогам 2017 г. количество семей, застрахованных по городской программе страхования жилья, увеличилось на 115 тыс. Всего с начала действия программы в Москве ею воспользовались 2 млн 471 тыс. 200 семей», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, городская программа позволяет москвичам защитить свое имущество от пожара, взрыва, аварий систем отопления, водопровода, канализации, а также опасных природных явлений (сильный ветер свыше 20 м/с, ураган, смерч, шквал и сопровождающие их атмосферные осадки). «Главное условие участия в программе добровольного страхования жилья — своевременная ежемесячная оплата страховых взносов по льготным тарифам», — подчеркнули в департаменте.
Городская программа страхования жилья, которую поддерживает столичное правительство, реализуется с 1995 г. ГБУ департамента городского имущества Москвы «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».
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