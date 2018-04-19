Сорокаметровую рампу для скейтеров в виде цифры 90 установят в Парке Горького к 1 мая

Сорокаметровую рампу для скейтеров установят в Парке Горького к 1 мая, объект по форме будет напоминать цифру 90, что связано с празднованием 90-летия парка в 2018 г. Об этом журналистам сообщила директор парка Марина Люльчук.

«В августе этого года Парку Горького исполняется 90 лет. Это внушительная цифра, и все мероприятия будут с ней связаны. Первое, что увидят наши посетители, которые придут к нам 1 мая на открытие сезона — большой арт-объект, который будет высотой 40 м и будет напоминать цифру 90. Это будет рампа для скейтеров», — сказала М. Люльчук.