Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в ближайший час и ночью

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Столичные спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в ближайший час и в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России

"По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением ночью 20 апреля местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют проявлять осторожность и внимательность и при возникновении происшествий звонить по телефону 101.