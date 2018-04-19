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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в ближайший час и ночью
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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в ближайший час и ночью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в ближайший час и в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России.
"По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением ночью 20 апреля местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют проявлять осторожность и внимательность и при возникновении происшествий звонить по телефону 101.
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