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МЧС предупредило о сильном ветре 21 апреля в Москве
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МЧС предупредило о сильном ветре 21 апреля в Москве 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве предупреждает гостей и жителей столицы об ухудшении погоды 21 апреля из-за усиления порывов ветра до 20-25 метров в секунду, сообщает «Вечерняя Москва».
«По информации Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное УГМС» во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве, ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 20-25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе МЧС.
При этом в субботу ожидается резкое понижение температуры. В ночь на воскресенье возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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