МЧС предупредило о сильном ветре 21 апреля в Москве

«По информации Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное УГМС» во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве, ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 20-25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе МЧС.

При этом в субботу ожидается резкое понижение температуры. В ночь на воскресенье возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.