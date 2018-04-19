Второй городской субботник на территории Восточного Дегунина пройдет 21 апреля

Как сообщил глава управы района Виктор Коль , работы пройдут в парке «Северные дубки» и двух скверах на улице 800-летия Москвы

— Весь необходимый инвентарь — перчатки, мешки и грабли для прогребания газонов от мусора — жители смогут получить на местах проведения субботника, — сообщил Коль.

Так, жителей Восточного Дегунина приглашают к 10.00 в зеленые зоны по следующим адресам:

— улица 800-летия Москвы, д. 26, корп. 2;

— улица 800-летия Москвы, д. 11 — 11, корп. 6;

— Керамический проезд, д. 65. (мю)