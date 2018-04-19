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Второй городской субботник на территории Восточного Дегунина пройдет 21 апреля
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Второй городской субботник на территории Восточного Дегунина пройдет 21 апреля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Как сообщил глава управы района Виктор Коль, работы пройдут в парке «Северные дубки» и двух скверах на улице 800-летия Москвы.
— Весь необходимый инвентарь — перчатки, мешки и грабли для прогребания газонов от мусора — жители смогут получить на местах проведения субботника, — сообщил Коль.
Так, жителей Восточного Дегунина приглашают к 10.00 в зеленые зоны по следующим адресам:
— улица 800-летия Москвы, д. 26, корп. 2;
— улица 800-летия Москвы, д. 11 — 11, корп. 6;
— Керамический проезд, д. 65. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
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