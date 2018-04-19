Ещё
В столице 27 апреля откроется фестиваль «Московская весна а сappella»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице 27 апреля откроется фестиваль «Московская весна а сappella» 

Авторадио 2 часа назад
Как сообщает официальный портал мэра столицы, творческий фестиваль пройдет во второй раз в столице с 27 апреля по 9 мая. По всему городу будут работать более 60 площадок, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Гостей ждут сотни концертов, театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии. На Тверской площади откроется детская вокальная школа и школа танцев. На площадках фестиваля будет проходить голосование, в рамках которого москвичи смогут выбрать лучших исполнителей.
Авторадио: последние новости
Пять транспортно-пересадочных узлов построят на Калининско-Солнцевской линии метро Спорткомплекс с 3D-фасадом построят на северо-западе столицы Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам адресовать именные открытки ветеранам к Дню Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским морякам удалось сбежать с Украины90
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Израиль планирует уничтожить российские С-300202
Болгария: спасибо России, но…182
Первый легальный бордель открывается в России260
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение