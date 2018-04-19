В столице 27 апреля откроется фестиваль «Московская весна а сappella»

Как сообщает официальный портал мэра столицы, творческий фестиваль пройдет во второй раз в столице с 27 апреля по 9 мая. По всему городу будут работать более 60 площадок, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Гостей ждут сотни концертов, театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии. На Тверской площади откроется детская вокальная школа и школа танцев. На площадках фестиваля будет проходить голосование, в рамках которого москвичи смогут выбрать лучших исполнителей.