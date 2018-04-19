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Выбираем имя для нового поезда, который первым прибудет на станцию «Стрелка»
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Выбираем имя для нового поезда, который первым прибудет на станцию «Стрелка» 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира. В Стокгольме, например, каждому вагону дают обычное человеческое имя. В Москве сейчас работают 20 именных составов метро. У нас, в Нижнем, на линии выходят поезда «Пионер», «70 лет Победы», «Кузьма Минин». «Минин», кстати, был первым поездом, приехавшим на «Горьковскую» после ее открытия, — напомнил мэр и предложил организовать опрос на имя для поезда метро, который первым прибудет на станцию «Стрелка».
— Это может быть имя исторической личности, — продолжил Владимир Панов. — Например, «Максим Горький» (кстати, 150-летний юбилей писателя мы празднуем в этом году), «Валерий Чкалов» или «Евгений Евстигнеев». Имя может быть нарицательным: «Нижегородец», «Метростроевец», «Спортсмен», — или связанным с географическими названиями: «Нижегородская ярмарка», «Стрелка», «Стадион Нижний Новгород»… Можно предложить свой вариант.
Проголосовать можно до 12.00 25 апреля 2018 года.
Метро в Нижнем Новгорода перевозит до 130 тысяч человек в день. После открытия новой станции «Стрелка» специалисты прогнозируют увеличение пассажиропотока. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу завершить строительство станции метро «Стрелка» к 30 апреля 2018 года. Возможность пользоваться метро получат жители микрорайона «Мещерское озеро», где движение транспорта традиционно затруднено. А все остальные нижегородцы и гости города смогут легко добраться до главной достопримечательности Нижнего Новгорода — Стрелки на слиянии Оки и Волги.
А вы часто бываете в метро? Сможете угадать станцию? Городской портал NN.ru предлагает пройти тест на знание станций метро — угадайте станцию по фотографии.
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