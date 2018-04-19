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Нижегородцы выберут имя поезду, который первым прибудет на «Стрелку»
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Нижегородцы выберут имя поезду, который первым прибудет на «Стрелку» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородцам предложили выбрать название поезда, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Мэр напомнил, что традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира.
«Я предлагаю нижегородцам всем вместе придумать это имя. Это может быть имя исторической личности, например, «Максим Горький» — кстати, 150-летний юбилей писателя мы празднуем в этом году, «Валерий Чкалов» или «Евгений Евстигнеев». Имя может быть нарицательным — «Нижегородец», «Метростроевец», «Спортсмен», или связанным с географическими названиями — «Нижегородская ярмарка», «Стрелка», «Стадион Нижний Новгород». Можно предложить свой вариант», — сказал Владимир Панов.
Проголосовать можно на сайте нижнийновгород.рф и в ряде СМИ города до 25 апреля 2018 года.
Как сообщалось ранее, завершить строительство станции метро «Стрелка» планируют к 30 апреля. После открытия специалисты прогнозируют увеличение пассажиропотока. Возможность пользоваться метро получат жители микрорайона «Мещерское озеро», где движение транспорта традиционно затруднено. А все остальные нижегородцы и гости города смогут легко добраться до главной достопримечательности Нижнего Новгорода — Стрелки на слиянии Оки и Волги.
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