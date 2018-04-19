Нижегородцы выберут имя поезду, который первым прибудет на «Стрелку»

Нижегородцам предложили выбрать название поезда, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Мэр напомнил, что традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира.

Проголосовать можно на сайте нижнийновгород.рф и в ряде СМИ города до 25 апреля 2018 года.

Как сообщалось ранее, завершить строительство станции метро «Стрелка» планируют к 30 апреля. После открытия специалисты прогнозируют увеличение пассажиропотока. Возможность пользоваться метро получат жители микрорайона «Мещерское озеро», где движение транспорта традиционно затруднено. А все остальные нижегородцы и гости города смогут легко добраться до главной достопримечательности Нижнего Новгорода — Стрелки на слиянии Оки и Волги.