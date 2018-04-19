Жителям Подмосковья пообещали снег и ветер до 22 м/с в выходные

Главный специалист метеобюро Москвы рассказала, какая погода ожидает жителей столичного региона в субботу и воскресенье.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 19 апреля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди и 14 градусов тепла.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову , к выходным в столичный регион вновь вернутся осадки и сильный ветер.

По словам синоптика, в ближайшие субботу и воскресенье в регионах на севере ЦФО возможно образование временного снежного покрова. Уточняется, что небольшой снег пройдет в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Рязанской и Московской областях.

Однако Татьяня Позднякова подчеркнула, что временный снежный покров не станет основной проблемой жителей столичного региона. Она отметила, что в выходные в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого в столичном регионе могут достигать 17-22 метров в секунду.