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Жителям Подмосковья пообещали снег и ветер до 22 м/с в выходные
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Жителям Подмосковья пообещали снег и ветер до 22 м/с в выходные 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Главный специалист метеобюро Москвы рассказала, какая погода ожидает жителей столичного региона в субботу и воскресенье.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 19 апреля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди и 14 градусов тепла.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову, к выходным в столичный регион вновь вернутся осадки и сильный ветер.
По словам синоптика, в ближайшие субботу и воскресенье в регионах на севере ЦФО возможно образование временного снежного покрова. Уточняется, что небольшой снег пройдет в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Рязанской и Московской областях.
Однако Татьяня Позднякова подчеркнула, что временный снежный покров не станет основной проблемой жителей столичного региона. Она отметила, что в выходные в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого в столичном регионе могут достигать 17-22 метров в секунду.
«Суббота и особенно воскресенье даже в Москве будут очень ветреными, не говоря уже об открытых местах в Московской области. К этому люди должны быть готовы, потому что сейчас кто-то накрывает теплицы, люди начали уже работать на своих участках. И эта ветреная погода может наделать много бед, если люди не будут предупреждены. Они будут выходить на субботники, мусор надо будет тоже сразу убирать в мешки и контейнеры, чтобы работа была не напрасной», — приводит агентство слова Поздняковой.
ИД «Собеседник»: последние новости
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