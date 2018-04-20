Гроза, сильный ветер и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве 21 апреля

Синоптики рассказали жителям столицы и области о дождях и грозах, которые ожидаются в грядущую субботу, 21 апреля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что специалисты столичного Метеобюро спрогнозировали снег и сильный ветер, порывы которого в ближайшие выходные в столичном регионе могут достигать 17-22 метров в секунду.

Как передает РИА «Новости», синоптики также обещают москвичам пасмурную погоду, кратковременные дожди и грозу во второй половине дня в субботу, 21 апреля.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, минимальная температура воздуха в этот день будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, однако днем столбики термометров в Москве поползут вверх и покажут значение 16 градусов тепла.

При этом метеоролог напомнила, что сильный ветер, который ожидается в Московской области в выходные, является крайне редким явлением для столичного региона.

«Но день ожидается очень ветреный, со средней скоростью 7-12 метров в секунду. Такое бывает очень редко в Москве. Местами порывы будут достигать 17-20 метров в секунду», — приводит агентство слова Поздняковой.