Парк неба и обсерватория Московского планетария откроются 1 мая

Парк неба и Большая обсерватория Московского Планетария с 1 мая будут открыты для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

«Парк неба Московского Планетария открывается для посещений с 1 мая: музей под открытым небом и обсерватория будут работать для гостей ежедневно, кроме вторников», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в обсерватории в Парке неба установлен самый большой в Москве телескоп, предназначенный для массовых наблюдений. В ясную погоду днем здесь для всех желающих проводятся наблюдения Солнца, а по вечерам — планет, туманности и Луны.

Посетить Парк неба можно с мая по сентябрь.