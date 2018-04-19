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Парк неба и обсерватория Московского планетария откроются 1 мая
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Парк неба и обсерватория Московского планетария откроются 1 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Парк неба и Большая обсерватория Московского Планетария с 1 мая будут открыты для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.
«Парк неба Московского Планетария открывается для посещений с 1 мая: музей под открытым небом и обсерватория будут работать для гостей ежедневно, кроме вторников», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что в обсерватории в Парке неба установлен самый большой в Москве телескоп, предназначенный для массовых наблюдений. В ясную погоду днем здесь для всех желающих проводятся наблюдения Солнца, а по вечерам — планет, туманности и Луны.
Посетить Парк неба можно с мая по сентябрь.
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