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Традиционные ярмарки выходного дня пройдут в Центральном административном окурге
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Традиционные ярмарки выходного дня пройдут в Центральном административном окурге 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Москвичи смогут приобрести свежие фермерские продукты с 20 апреля.
Всего будет открыто 376 точек, которые расположатся в 7 районах округа. Ярмарки будут работать с пятницу по воскресенье. На каждой торговой точке свою продукции представят фермеры из разных регионов страны.
Отметим, что в районе Арбат ярмарка стартует лишь с 11 мая. Это связано с проведением работ по благоустройству. Для жителей Арбата будут доступны 12 торговых мест по адресу: 2-ой Николощеповский переулок.
В Басманном районе 72 павильона разместят вдоль Старокирочного переулка, владение 1/47.
Для жителей Мещанского района ярмарка пройдет по улице Щепкина, дом 47. В Пресненском районе приобрести свежие продукты москвичи смогут на Площади около станции метро «Улица 1905 года». Сытинском переулке и по улице Красная Пресня, владение 1.
Жители Таганского района смогут посетить палатки, которые расположат на 5-ом Котельническом переулке возле владения 2/6.
В Хамовниках ярмарка пройдет на Комсомольском проекте, дом 22-24.
Москвичи, которые проживают в Красносельском районе смогут оценить свежесть и качество фермерской продукции на торговой точке, которую оборудуют на Панкратьевском переулке, дом 5, строение 7-9.
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