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Превратим город в сад
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Превратим город в сад 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
«Активные граждане» решили, что изменится в столичных парках в этом году.
В списке мест отдыха, по которым голосовали жители столицы, Парк Горького, ВДНХ, парк в пойме Битцы и многие другие.
Перемены коснутся как центральных зон отдыха, так и тех, которые находятся в спальных районах города.
Парк Горького обзаведется дополнительным входом со стороны Ленинского проспекта. Территорию у входа благоустроят: разобьют клумбы, высадят деревья. Пройдут масштабные работы и на ВДНХ, у главного входа.
— Новую жизнь получит каскадный фонтан: перед запуском его отремонтируют, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе проекта.
Спокойный отдых и обустройство спортивных площадок пройдут в парке «Усадьба Люблино». Здесь появятся зоны для выставок под открытым небом, сеть велодорожек, которые зимой превратятся в лыжные трассы.
Пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство еще 57 районных парков. Работы планируется завершить в августе.
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