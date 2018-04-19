Превратим город в сад

«Активные граждане» решили, что изменится в столичных парках в этом году.

В списке мест отдыха, по которым голосовали жители столицы, Парк Горького, ВДНХ, парк в пойме Битцы и многие другие.

Перемены коснутся как центральных зон отдыха, так и тех, которые находятся в спальных районах города.

Парк Горького обзаведется дополнительным входом со стороны Ленинского проспекта. Территорию у входа благоустроят: разобьют клумбы, высадят деревья. Пройдут масштабные работы и на ВДНХ, у главного входа.

— Новую жизнь получит каскадный фонтан: перед запуском его отремонтируют, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе проекта.

Спокойный отдых и обустройство спортивных площадок пройдут в парке «Усадьба Люблино». Здесь появятся зоны для выставок под открытым небом, сеть велодорожек, которые зимой превратятся в лыжные трассы.

Пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство еще 57 районных парков. Работы планируется завершить в августе.