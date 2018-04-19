Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре Москвы с 20 апреля 

Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре столицы 20 апреля, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО. Еще дня ярмарка заработает с 11 мая.
Места ярмарок выбирали с учетом пожелания жителей. Почти все они будут работать с пятницы по воскресенье. Посмотреть их адреса и время работы можно здесь
Свою продукцию на ярмарках представят фермеры из разных регионов России. В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты».
Контролировать соблюдение правил и условий торговли на ярмарках регулярно будут сотрудники департамента торговли и услуг города Москвы, Роспотребнадзора и комитета по ветеринарии.
Ранее сообщалось, что более 100 ярмарок выходного дня начнут работать в столице 20 апреля. Ярмарки выходного дня нужны для того, чтобы жители столицы покупали фермерскую продукцию без посредников.
В 2018 году 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты» получат главы крестьянских хозяйств. Такой результат достигнут впервые. На каждой ярмарке сделают место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, продающих урожай с собственного огорода.
Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего выделено 102 места для торговли по выходным дням. Ларьки предприниматели и фермеры получают бесплатно. Первая сессия пройдет с 20 апреля по 1 июля. Заявку на получение места можно подать на портале mos.ru до конца дня 6 апреля. Помощь с ее оформлением оказывают в офисах «Мои документы».