Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре Москвы с 20 апреля

Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре столицы 20 апреля, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО. Еще дня ярмарка заработает с 11 мая.

Места ярмарок выбирали с учетом пожелания жителей. Почти все они будут работать с пятницы по воскресенье. Посмотреть их адреса и время работы можно здесь

Свою продукцию на ярмарках представят фермеры из разных регионов России . В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты».

Контролировать соблюдение правил и условий торговли на ярмарках регулярно будут сотрудники департамента торговли и услуг города Москвы Роспотребнадзора и комитета по ветеринарии.

Ранее сообщалось, что более 100 ярмарок выходного дня начнут работать в столице 20 апреля. Ярмарки выходного дня нужны для того, чтобы жители столицы покупали фермерскую продукцию без посредников.

В 2018 году 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты» получат главы крестьянских хозяйств. Такой результат достигнут впервые. На каждой ярмарке сделают место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, продающих урожай с собственного огорода.