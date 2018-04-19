Храм в честь Живоначальной Троицы в Чертаново достроят московские байкеры

Православный храм на юге Москвы достроят московские байкеры

Завершение строительства храма Живоначальной Троицы в районе Чертаново на юге Москвы взял на себя один из московских мотоклубов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Строительство храма в честь Живоначальной Троицы ведется на Днепропетровской улице, владение 16 в рамках городской программы по строительству православных храмов в стиле старых московских усадеб XIX века. Общая площадь участка составляет 2303 квадратных метра, храм рассчитан на 500 прихожан.

«На сегодняшний день на стройке в честь Живоначальной Троицы в Чертанове произошли приятные перемены. У объекта появился новый инвестор, им стал один из байкерских клубов Москвы. После того, как было восстановлено финансирование, работа на стройке вновь закипела. Планируется, что контур здания закроют к концу 2018 года», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Храм будет расписан в желто-белых тонах. Колокольня увенчается открытой ротондой и шпилем. По проекту в здании не предусмотрены колонны, поддерживающие перекрытия, благодаря этому откроется большое внутреннее пространство для прихожан.

«Новый храм уникален для всего храмового зодчества Москвы. Полностью сдать весь комплекс в эксплуатацию предстоит в 2019 году», — отметил Левкин.