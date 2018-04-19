Ещё
Храм в честь Живоначальной Троицы в Чертаново достроят московские байкеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Православный храм на юге Москвы достроят московские байкеры 

РИАМО 39 минут назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Завершение строительства храма Живоначальной Троицы в районе Чертаново на юге Москвы взял на себя один из московских мотоклубов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
Строительство храма в честь Живоначальной Троицы ведется на Днепропетровской улице, владение 16 в рамках городской программы по строительству православных храмов в стиле старых московских усадеб XIX века. Общая площадь участка составляет 2303 квадратных метра, храм рассчитан на 500 прихожан.
«На сегодняшний день на стройке в честь Живоначальной Троицы в Чертанове произошли приятные перемены. У объекта появился новый инвестор, им стал один из байкерских клубов Москвы. После того, как было восстановлено финансирование, работа на стройке вновь закипела. Планируется, что контур здания закроют к концу 2018 года», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Храм будет расписан в желто-белых тонах. Колокольня увенчается открытой ротондой и шпилем. По проекту в здании не предусмотрены колонны, поддерживающие перекрытия, благодаря этому откроется большое внутреннее пространство для прихожан.
«Новый храм уникален для всего храмового зодчества Москвы. Полностью сдать весь комплекс в эксплуатацию предстоит в 2019 году», — отметил Левкин.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального, и реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РИАМО: последние новости
Пять ТПУ построят на новом участке «желтой» линии московского метро Ремонтные работы у выходов из метро завершат в Москве до ЧМ‑2018 В «Лужниках» ведутся масштабные работы по созданию крупнейшего спортивного парка России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии90
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии88
РФ потребовала от США компенсаций90
Центральная Россия покроется снегом17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение