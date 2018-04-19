Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в вагоне и на эскалаторах в метро

Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в России , согласно которому пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках в вагоне поезда и на эскалаторах.

Кроме того, как сообщает «Газета.Ru», пассажиры обязаны уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам.

Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что до конца 2018 года на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена запустят 23 новых поезда.