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26 дворовых территорий предложено озеленить в Измайлове
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26 дворовых территорий предложено озеленить в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Список дворовых территорий, которые подлежат озеленению, отправлен в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В соответствии с обращениями жителей района Измайлово, муниципальные депутаты на мартовском заседании рассмотрели вопрос об озеленении районных территорий в 2018 — 2019 годах. В результате было предложено направить адресный перечень 26 дворовых территорий в Департамент природопользования и охраны окружающей среды и в управу района Измайлово города Москвы для включения этих адресов в программы озеленения в эти годы.
Напомним, что в рамках программы «Миллион деревьев» в 2017 году были выполнены посадки деревьев и кустарников по 13 адресам. Всего 38 деревьев и 882 кустарника. Кроме того по итогам голосования на портале «Активный гражданин» осенью высадили 11 деревьев и 196 кустарников по семи адресам.
Проект адресного перечня дворовых территорий района Измайлово города Москвы для включения в заявку по озеленению
Адрес
1  7-я Парковая улица, дом 15, коп 1, 2  2  3-я Парковая улица, дом 33,
1-я Прядильная улица, дом 11  3  3-я Парковая улица, дом 22  4  В. Первомайская улица, дом 19  5  В. Первомайская улица, дом 21  6  В. Первомайская улица, дом 25  7  В. Первомайская улица, дом 27  8  3-я Парковая улица, дом 36, корп. 2  9  3-я Парковая улица, дом 36, корп. 3  10  3-я Парковая улица, дом 36, корп. 4  11  Сиреневый бульвар, дом 12, корп. 2  12  Сиреневый бульвар, дом 14, корп. 2  13  3-я Парковая улица, дом 36, корп. 1  14  3-я Парковая улица, дом 38, корп. 1  15  1-я Прядильная улица, дом 6  16  Измайловский проспект, дом 61  17  Никитинская улица, дом 9  18  Измайловский проезд, дом 20 к. 2 и 20 к. 3  19  7-я Парковая улица, дом 12/28  20  11-я Парковая улица, дом 41, к. 1  21  Первомайская улица, дом 61/8  22  В. Первомайская улица, дом 46/33  23  В. Первомайская улица, дом 55  24  8-я Парковая улица, дом 25  25  9-я Парковая улица, дом 21, к. 2  26  9-я Парковая улица, дом 41
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