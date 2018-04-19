26 дворовых территорий предложено озеленить в Измайлове

Список дворовых территорий, которые подлежат озеленению, отправлен в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В соответствии с обращениями жителей района Измайлово, муниципальные депутаты на мартовском заседании рассмотрели вопрос об озеленении районных территорий в 2018 — 2019 годах. В результате было предложено направить адресный перечень 26 дворовых территорий в Департамент природопользования и охраны окружающей среды и в управу района Измайлово города Москвы для включения этих адресов в программы озеленения в эти годы.

Напомним, что в рамках программы «Миллион деревьев» в 2017 году были выполнены посадки деревьев и кустарников по 13 адресам. Всего 38 деревьев и 882 кустарника. Кроме того по итогам голосования на портале «Активный гражданин» осенью высадили 11 деревьев и 196 кустарников по семи адресам.

Проект адресного перечня дворовых территорий района Измайлово города Москвы для включения в заявку по озеленению

№

Адрес

1 7-я Парковая улица, дом 15, коп 1, 2 2 3-я Парковая улица, дом 33,

1-я Прядильная улица, дом 11 3 3-я Парковая улица, дом 22 4 В. Первомайская улица, дом 19 5 В. Первомайская улица, дом 21 6 В. Первомайская улица, дом 25 7 В. Первомайская улица, дом 27 8 3-я Парковая улица, дом 36, корп. 2 9 3-я Парковая улица, дом 36, корп. 3 10 3-я Парковая улица, дом 36, корп. 4 11 Сиреневый бульвар, дом 12, корп. 2 12 Сиреневый бульвар, дом 14, корп. 2 13 3-я Парковая улица, дом 36, корп. 1 14 3-я Парковая улица, дом 38, корп. 1 15 1-я Прядильная улица, дом 6 16 Измайловский проспект, дом 61 17 Никитинская улица, дом 9 18 Измайловский проезд, дом 20 к. 2 и 20 к. 3 19 7-я Парковая улица, дом 12/28 20 11-я Парковая улица, дом 41, к. 1 21 Первомайская улица, дом 61/8 22 В. Первомайская улица, дом 46/33 23 В. Первомайская улица, дом 55 24 8-я Парковая улица, дом 25 25 9-я Парковая улица, дом 21, к. 2 26 9-я Парковая улица, дом 41