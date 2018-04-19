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В центре Москвы перекроют дороги из-за подготовки к Параду Победы
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В центре Москвы перекроют дороги из-за подготовки к Параду Победы 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дороги в центре Москвы перекроют в связи с проведением репетиций Парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая, сообщает в четверг пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда будут перекрыты вечером 23 и 26 апреля, с 07.00 6 мая и с 06.00 9 мая. Движение будет открываться по мере прохождения колонны военной техники.
Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую и Тверскую улицы, а также Болотную улицу, Болотную площадь и Большой Каменный мост закроют для автомобилистов 26 апреля, 3 мая с 22.40 и 6 мая с 10.40. Движение будут запускать по мере прохождения колонны военной техники.
Автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской улицам, Триумфальной площади и Тверской улице 26 апреля и 3 мая с 17.00, 6 мая с 06.00, 9 мая с 05.00. Также движение будет перекрыто 27 апреля и 4 мая с 01.00, 6 и 9 мая с 10.40 на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Моховой, Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре, Баррикадной, Красной Пресне, Звенигородском шоссе и Нижних Мневниках. Автомобилисты смогут проехать по данным улицам после прохождения колонны.
Кроме того, 20 апреля с 22.00 будут перекрыты парадная площадка Алабино, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, Осенняя и Крылатская улицы, улица Нижние Мневники, а также Киевское шоссе и МКАД от Киевского до Рублевского шоссе. Перекрытия снимут после прохождения колонны. На следующий день, 21 апреля, с 03.00 до 07.00 автомобилисты не смогут проехать по 3-й Магистральной улице, Звенигородскому шоссе в сторону улицы Мневники, а также улицам Мневники и Народного ополчения.
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