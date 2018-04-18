Штаб подготовки к Параду Победы учредили в Москве 

В столице создан штаб по хозяйственному обеспечению и подготовке к проведению Парада Победы.
Об этом 18 апреля рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
— Его возглавил я, в него входят представители службы всей городской системы, представители Минобороны, и так далее, — отметил Бирюков.
По его словам, план необходимых мероприятий уже выполнен. Например, Москва подготовила площадку для военной техники, демонстрируемой на Красной площади.
Первая репетиция Парада Победы в Москве состоится 26 апреля, вторая — 3 мая, а генеральная — 6 мая.
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