Штаб подготовки к Параду Победы учредили в Москве

В столице создан штаб по хозяйственному обеспечению и подготовке к проведению Парада Победы.

Об этом 18 апреля рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

— Его возглавил я, в него входят представители службы всей городской системы, представители Минобороны , и так далее, — отметил Бирюков.

По его словам, план необходимых мероприятий уже выполнен. Например, Москва подготовила площадку для военной техники, демонстрируемой на Красной площади.

Первая репетиция Парада Победы в Москве состоится 26 апреля, вторая — 3 мая, а генеральная — 6 мая.

Это неполный текст новости