Ещё
Дороги в центре Москвы перекроют из-за подготовки к Параду Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дороги в центре Москвы перекроют из-за подготовки к Параду Победы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Дороги в центре Москвы перекроют в связи с проведением репетиций Парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая, сообщает в четверг пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда будут перекрыты вечером 23 и 26 апреля, с 07.00 6 мая и с 06.00 9 мая. Движение будет открываться по мере прохождения колонны военной техники.
Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую и Тверскую улицы, а также Болотную улицу, Болотную площадь и Большой Каменный мост закроют для автомобилистов 26 апреля, 3 мая с 22.40 и 6 мая с 10.40. Движение будут запускать по мере прохождения колонны военной техники.
Автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской улицам, Триумфальной площади и Тверской улице 26 апреля и 3 мая с 17.00, 6 мая с 06.00, 9 мая с 05.00. Также движение будет перекрыто 27 апреля и 4 мая с 01.00, 6 и 9 мая с 10.40 на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Моховой, Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре, Баррикадной, Красной Пресне, Звенигородском шоссе и Нижних Мневниках. Автомобилисты смогут проехать по данным улицам после прохождения колонны.
Кроме того, 20 апреля с 22.00 будут перекрыты парадная площадка Алабино, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, Осенняя и Крылатская улицы, улица Нижние Мневники, а также Киевское шоссе и МКАД от Киевского до Рублевского шоссе. Перекрытия снимут после прохождения колонны. На следующий день, 21 апреля, с 03.00 до 07.00 автомобилисты не смогут проехать по 3-й Магистральной улице, Звенигородскому шоссе в сторону улицы Мневники, а также улицам Мневники и Народного ополчения.
РИА Новости: последние новости
Табаков посмертно награжден специальным призом ММКФ за вклад в кинематограф В Москве после ЧМ-2018 начнут тестировать прокат самокатов Москвичи смогут помочь бездомным животным из приютов
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники327
Первый легальный бордель открывается в России301
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой6
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии436
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение599
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение