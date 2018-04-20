Ярмарки выходного дня открываются в столице

Белоруссии, Казахстана, Киргизии. В пятницу, 20 апреля, в Москве начинают работать ярмарки выходного дня. На них жители столицы традиционно смогут купить свежую фермерскую продукцию: овощи, фрукты, мясо, рыбу и многое другое. Там также будут продаваться товары из Армении

Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего выделено 96 мест для торговли по выходным дням. Режим работы останется прежним — торговые ряды будут открыты с пятницы по воскресенье, с 8 утра и до 19 вечера.

Ларьки фермеры получают бесплатно. Первая сессия продлится с 20 апреля по 1 июля. Заявку на получение места предприниматели могут подать на портале mos.ru . Помощь с ее оформлением оказывают во всех офисах «Мои документы».

В этом году фермерским хозяйствам впервые отдадут 20% мест, которые обычно выделяют для продажи овощей и фруктов.

Кроме того, на каждой ярмарке сделают место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, продающих урожай с собственного огорода. Лучше станут и конструкции рынков. Они станут более надежными и привлекательными.

Замечания и жалобы по работе ярмарок выходного дня можно оставить на портале «Наш город». В соответствующем разделе предусмотрено три основные темы: «Незаконное размещение», «Нарушение требований к организации и проведению» и «Продажа запрещенных товаров». Рассмотрение заявления о нарушениях будут рассмотрены в течение восьми рабочих дней.

Ярмарки выходного дня появились в Москве в 2011 году и были созданы с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей, а также обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией.

По данным портала мэра и правительства Москвы, в 2017 году в столице работало свыше 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок на 15 тысяч рабочих мест. Из них 102 ярмарки выходного дня. С 2016 года полномочия по организации этих торговых рядов осуществляет ГБУ «Московские ярмарки».

Посмотреть подробную информацию и адреса всех торговых площадок 2018 года можно на официальном портале мэра и правительства Москвы.