Ярмарки выходного дня открываются в столице 

В пятницу, 20 апреля, в Москве начинают работать ярмарки выходного дня. На них жители столицы традиционно смогут купить свежую фермерскую продукцию: овощи, фрукты, мясо, рыбу и многое другое. Там также будут продаваться товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
Площадки для ярмарок есть во всех округах. Всего выделено 96 мест для торговли по выходным дням. Режим работы останется прежним — торговые ряды будут открыты с пятницы по воскресенье, с 8 утра и до 19 вечера.
Ларьки фермеры получают бесплатно. Первая сессия продлится с 20 апреля по 1 июля. Заявку на получение места предприниматели могут подать на портале mos.ru. Помощь с ее оформлением оказывают во всех офисах «Мои документы».
В этом году фермерским хозяйствам впервые отдадут 20% мест, которые обычно выделяют для продажи овощей и фруктов.
Кроме того, на каждой ярмарке сделают место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, продающих урожай с собственного огорода. Лучше станут и конструкции рынков. Они станут более надежными и привлекательными.
Замечания и жалобы по работе ярмарок выходного дня можно оставить на портале «Наш город». В соответствующем разделе предусмотрено три основные темы: «Незаконное размещение», «Нарушение требований к организации и проведению» и «Продажа запрещенных товаров». Рассмотрение заявления о нарушениях будут рассмотрены в течение восьми рабочих дней.
Ярмарки выходного дня появились в Москве в 2011 году и были созданы с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей, а также обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией.
По данным портала мэра и правительства Москвы, в 2017 году в столице работало свыше 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок на 15 тысяч рабочих мест. Из них 102 ярмарки выходного дня. С 2016 года полномочия по организации этих торговых рядов осуществляет ГБУ «Московские ярмарки».
Посмотреть подробную информацию и адреса всех торговых площадок 2018 года можно на официальном портале мэра и правительства Москвы.