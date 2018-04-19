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Линию метро тянут к северу
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Линию метро тянут к северу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мосметрострой выиграл тендер на строительство двух станций метрополитена, расположенных на севере Москвы.
Участок включает станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».
— Протяженность отрезка составит порядка четырех километров, — рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. — Новые станции метро позволят улучшить транспортные возможности для тысяч москвичей.
Будущие станции построят открытым способом. «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе, между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. А «Лианозово» — правее Дмитровского шоссе, напротив Вагоноремонтной улицы.
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