Линию метро тянут к северу

Мосметрострой выиграл тендер на строительство двух станций метрополитена, расположенных на севере Москвы

Участок включает станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

— Протяженность отрезка составит порядка четырех километров, — рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков . — Новые станции метро позволят улучшить транспортные возможности для тысяч москвичей.

Будущие станции построят открытым способом. «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе, между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. А «Лианозово» — правее Дмитровского шоссе, напротив Вагоноремонтной улицы.