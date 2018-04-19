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В метро в РФ запретили разводить костры и возить детей в колясках
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В метро в РФ запретили разводить костры и возить детей в колясках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министерство транспорта РФ разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России, сообщает Газета.ru.
Теперь пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах».
« (Пассажиры обязаны — ред.) уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам», — сказано в документе.
Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.
Пассажирам также запрещается проводить в метро зрелищные мероприятия, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика.
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