В метро в РФ запретили разводить костры и возить детей в колясках

Теперь пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах».

« (Пассажиры обязаны — ред.) уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам», — сказано в документе.

Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.

Пассажирам также запрещается проводить в метро зрелищные мероприятия, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика.