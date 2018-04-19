Правила проезда на метро собираются ужесточить

Минтранс РФ опубликовал проект приказа об утверждении типовых правил пользования метро. Ведомство предлагает запретить перевозить в метро детей в колясках, бегать по эскалатору, фотографировать профессиональным и стационарным оборудования и размещать ручную кладь на сиденьях вагонов и скамейках станций.

В правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В правилах метро в настоящее время эта форма дана только в качестве рекомендации.

Создание единого свода правил направлено на повышение скорости обслуживания и ориентации пассажиров, что сократит количество обращений за справками к персоналу, отмечается в пояснительной записке к проекту.