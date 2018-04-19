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Правила проезда на метро собираются ужесточить
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Правила проезда на метро собираются ужесточить 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Минтранс РФ опубликовал проект приказа об утверждении типовых правил пользования метро. Ведомство предлагает запретить перевозить в метро детей в колясках, бегать по эскалатору, фотографировать профессиональным и стационарным оборудования и размещать ручную кладь на сиденьях вагонов и скамейках станций.
В правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В правилах метро в настоящее время эта форма дана только в качестве рекомендации.
Создание единого свода правил направлено на повышение скорости обслуживания и ориентации пассажиров, что сократит количество обращений за справками к персоналу, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Приказ вступит в силу после закона 442-ФЗ — 30 декабря 2018 года, сообщает "Интерфакс".
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