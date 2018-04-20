Две площадки фестиваля «Московская весна a cappella» будут работать в СВАО

Москва второй раз примет участников творческого фестиваля «Московская весна a cappella». В СВАО будут работать две площадки фестиваля на улице Хачатуряна, 13 и на площади Рижского вокзала. Информация об этом появилась на сайте мэра.

— Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов, — отмечается на сайте мэра Москвы.

Заявки на участие в фестивале подали артисты из 15 стран мира.

В общей сложности, по всей столице откроется 61 праздничная площадка. Весенний фестиваль будет идти на протяжении практически двух недель — с 27 апреля по 9 мая.