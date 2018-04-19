Улицы в центре и на западе Москвы перекроют в конце апреля — начале мая из-за подготовки к Параду Победы

Улицы в центре и на западе Москвы будут перекрыты 23 и 26 апреля и 3, 6 и 9 мая из-за подготовки к Параду Победы, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Так, с 20 апреля с 22:00 будут перекрываться участки парадной площадки Алабино, Минского шоссе, МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, Рублевском шоссе, ул. Осенняя, ул. Крылатская, ул. Нижние Мневники. Открываться они будут по мере прохождения колонны.

На участках ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская, ул. Охотный Ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка будут действовать перекрытия 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 7:00, 9 мая с 6:00. Движение открываться будет по мере прохождения колонны.

На Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, ул. Моховая, ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат, Новинском бульваре, ул. Садово-Кудринская, ул. Тверская, Большом Москворецком мосту, ул. Болотная, Болотной площади, Большом Каменном мосту будет перекрыто движение 26 апреля и 3 мая с 22:40 и 6 мая с 10:40 с открытием по мере прохождения колонны.

У железнодорожной станции «Пресня» на ул. 3-я Магистральная, на Звенигородском шоссе в сторону ул. Мневники по встречной полосе, ул. Мневники в сторону ул. Народного Ополчения по встречной полосе, ул. Народного Ополчения, ул. Нижние Мневники будет перекрыто движение 21 апреля с 3:00 до 7:00.

На участке ул. Нижние Мневники, Звенигородского шоссе, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, ул. Садово-Кудринская, Триумфальной площади, ул. Тверская будет ограничено движение 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 6:00 и 9 мая с 5:00. Движение будет открыто по окончании движения колонны.

На участках Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, ул. Моховая, ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат, Новинского бульвара, ул. Баррикадная, ул. Красная Пресня, Звенигородского шоссе, ул. Нижние Мневники будет перекрыто движение 27 апреля и 4 мая с 1:00, 6 и 9 мая с 10:40. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.