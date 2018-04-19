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Москвичи выбрали проект благоустройства столичных парков на портале «Активный гражданин»
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Москвичи выбрали проект благоустройства столичных парков на портале «Активный гражданин» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по проектам благоустройства столичных парков. Об этом стало известно 18 апреля.
«Активные граждане» определили, какие перемены произойдут как в центральных зонах отдыха, так и отдаленных частях туристических маршрутов.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что голосование коснулось 57 столичных парков. Все работы по благоустройству завершатся в августе.
В Центральном административном округе самые масштабные изменения затронут Парк Горького. Там появится новый вход со стороны Ленинского проспекта. Территорию рядом с этим местом ждет озеленение. За проект проголосовало более 181 тысячи человек.
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