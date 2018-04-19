Москвичи выбрали проект благоустройства столичных парков на портале «Активный гражданин»

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по проектам благоустройства столичных парков. Об этом стало известно 18 апреля.

«Активные граждане» определили, какие перемены произойдут как в центральных зонах отдыха, так и отдаленных частях туристических маршрутов.

На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что голосование коснулось 57 столичных парков. Все работы по благоустройству завершатся в августе.

В Центральном административном округе самые масштабные изменения затронут Парк Горького. Там появится новый вход со стороны Ленинского проспекта. Территорию рядом с этим местом ждет озеленение. За проект проголосовало более 181 тысячи человек.