Построенные по реновации дома будут не сносить, а перезагружать

Он подчеркнул, что в новые дома власти закладывают перспективу не только завтрашнего дня, но и более отдаленного будущего. «Это жилье должно прослужить не 50, а 100 лет, и в эти 100 лет оно должно иметь возможность модернизироваться без проблем для людей, которые в нем проживают», — подчеркнул Левкин.

Требования к проектированию домов по реновации подготовил ряд специалистов — это как работники различных столичных департаментов, так и эксперты в области архитектуры, строительства и урбанистики.

"Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", — заявил глава департамента.