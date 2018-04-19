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Построенные по реновации дома будут не сносить, а перезагружать
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Построенные по реновации дома будут не сносить, а перезагружать 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Он подчеркнул, что в новые дома власти закладывают перспективу не только завтрашнего дня, но и более отдаленного будущего. «Это жилье должно прослужить не 50, а 100 лет, и в эти 100 лет оно должно иметь возможность модернизироваться без проблем для людей, которые в нем проживают», — подчеркнул Левкин.
Требования к проектированию домов по реновации подготовил ряд специалистов — это как работники различных столичных департаментов, так и эксперты в области архитектуры, строительства и урбанистики.
"Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", — заявил глава департамента.
Программу реновации жилья в Москве приняли 1 августа 2017 года. Реновация затронет около 1 миллиона москвичей, в ходе программы, которая рассчитана до 2032 года, планируется переселить в новые дома жильцов свыше 350 тысяч квартир.
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