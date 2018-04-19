Ещё
Стало известно, когда парадная техника появится в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, когда парадная техника появится в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Передислокация в столицу начнется из Алабино в пятницу и будет осуществляться течение двух часов.
20 апреля 2018 года военная техника, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, совершит передислокацию на временную площадку в Москве, сообщили в Минобороны.
«Площадка расположена на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы в районе Хорошево-Мневники», — уточнили в ведомстве.
Колонна начнет движение с парадной площадки в населенном пункте Алабино в 21.00. Ожидаемое время прибытие в пункт назначения 23.00.
Поэтому, ориентировочно, в 22.00 сотрудники ГИБДД перекроют движение на подъезде к улице Нижние Мневники.
Передислокация будет осуществлена по следующему маршруту: Алабино — трасса А-107— Минское шоссе — Можайское шоссе — Рублевское шоссе — улица Осенняя — улица Крылатская — улица Нижние Мневники 45.
ТК «Звезда»: последние новости
Перерождение музея отечественной космонавтики: Рогозин показал реставрацию павильона «Космос» на ВДНХ В аэроэкспрессах отменили плату за провоз животных и велосипедов Май побьет температурный рекорд прошлого года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии90
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии88
РФ потребовала от США компенсаций90
Центральная Россия покроется снегом17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение