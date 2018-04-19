Стало известно, когда парадная техника появится в Москве

Передислокация в столицу начнется из Алабино в пятницу и будет осуществляться течение двух часов.

20 апреля 2018 года военная техника, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, совершит передислокацию на временную площадку в Москве , сообщили в Минобороны.

«Площадка расположена на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы в районе Хорошево-Мневники», — уточнили в ведомстве.

Колонна начнет движение с парадной площадки в населенном пункте Алабино в 21.00. Ожидаемое время прибытие в пункт назначения 23.00.

Поэтому, ориентировочно, в 22.00 сотрудники ГИБДД перекроют движение на подъезде к улице Нижние Мневники.

Передислокация будет осуществлена по следующему маршруту: Алабино — трасса А-107— Минское шоссе — Можайское шоссе — Рублевское шоссе — улица Осенняя — улица Крылатская — улица Нижние Мневники 45.