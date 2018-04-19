Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми 

Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России. «Пассажиры обязаны уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам». Кроме того, запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах». Помимо этого, в метро нельзя заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.