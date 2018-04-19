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В Подмосковье на выходных может выпасть снег
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В Подмосковье на выходных может выпасть снег 

РИА Новости 2 часа назад
Небольшой снег может выпасть в Подмосковье в эти выходные, а в столице будет очень ветрено — Метеобюро Москвы
РИА Новости / Динамика дня
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