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В Подмосковье на выходных может выпасть снег
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В Подмосковье на выходных может выпасть снег
РИА Новости
2 часа назад
Комментарии
Небольшой снег может выпасть в
Подмосковье
в эти выходные, а в столице будет очень ветрено — Метеобюро
Москвы
РИА Новости
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