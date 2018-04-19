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Названы наиболее востребованные профессии в Москве
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Названы наиболее востребованные профессии в Москве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наиболее востребованными работниками в Москве оказались водители автомобиля, продавцы-консультанты, каменщики, машинисты электропоезда, бетонщики, контролеры, штукатурщики, арматурщики и повара. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на материалы организованной департаментом труда и соцзащиты пресс-конференции "Фактическое трудоустройство как главный критерий качества работы: эффективные подходы к занятости молодежи и москвичей с инвалидностью" департамента труда и соцзащиты".
Также сохраняется устойчивый спрос на консультантов, охранников, учителей иностранного языка, полицейских, страховых агентов, инспекторов, специалистов и военнослужащих-контрактников. Высокий шанс на трудоустройство в столице имеют уборщики и дворники.
Всего в первом квартале 2018 года в базе данных службы занятости было размещено 162,3 тысячи вакансий, отмечается в сообщении.
По данным Росстата, доходы россиян в марте выросли на 4,1 процента, а реальная зарплата увеличилась на 6,5 процента.
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