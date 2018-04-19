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Жителям Самары раздадут 20 тысяч георгиевских лент
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Жителям Самары раздадут 20 тысяч георгиевских лент 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 23 апреля, в Самаре начнется всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщили в Самарском доме молодежи.
— Акция пройдет в 13-й раз. Выдача лент начнется в 15:00 на площади Революции, — рассказали представители СДМ. — 20 тысяч символов Победы можно получить у станции метро «Победа», на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной, на площади Кирова, у фонтана на Осипенко, в сквере имени Санфировой (пересечение Революционной и Аэродромной), у дома культуры «Чайка», на пересечении Самарской и Ярмарочной и в сквере имени Куйбышева (пересечение Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта). 60 волонтеров будут работать три часа, до 18:00.
Ленту советуют носить слева, ближе к сердцу
Получить георгиевскую ленту можно будет также 8 и 9 мая. Накануне Дня Победы их будут раздавать у станции метро «Победа», у фонтана на Осипенко, на Комсомольской площади и у станции метро «Безымянка» с 15:00 до 17:00.
В День Победы в это же время волонтеры будут работать у ДК «Нефтяник», в парке Гагарина, парке «Дружба», парке Победы и парке Металлургов.
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