Ещё
Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России. Об этом сообщается на портале проектов нормативно правовых актов.
" [Пассажиры обязаны] уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам", — сказано в документе.
Также пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах».
Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.
Кроме того пассажирам запрещается проводить в метро зрелищные мероприятия, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика.
Газета.Ru: последние новости
В зоопарке Москвы манул наконец-то доволен погодой В Тверском районе Москвы перекроют движение по ряду улиц 19 и 20 апреля В ЦОДД опровергли информацию о десятибалльных пробках в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии90
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии88
РФ потребовала от США компенсаций90
Центральная Россия покроется снегом17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение