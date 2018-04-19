Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми

Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России . Об этом сообщается на портале проектов нормативно правовых актов.

" [Пассажиры обязаны] уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам", — сказано в документе.

Также пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах».

Помимо этого, в метро запрещается заниматься предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, попрошайничать и разводить костры.

Кроме того пассажирам запрещается проводить в метро зрелищные мероприятия, в том числе с использованием музыкальных инструментов без письменного разрешения перевозчика.