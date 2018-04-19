Движение на нескольких улицах ограничат из-за репетиции парада

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах столицы из-за репетиции парада в честь парада Дня Победы, сообщает портал мэра жительства Москвы

Перекрытия на дорогах ожидаются с 20 апреля по 9 мая. Водителей просят заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.

20 апреля c 22:00 с открытием движения по мере прохождения колонны для транспорта закроют парадную площадку полигона в Алабине, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники.

21 апреля с 03:00 до 07:00 ограничат движение по проезду к станции метро «Красная Пресня», на 3-й Магистральной улице, Звенигородском шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улице Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицах Народного Ополчения и Нижние Мневники.

На пять дней перекроют Тверскую улицу от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховую от Большой Никитской до Тверской улицы и Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Проезд будет закрыт 23 апреля — с 21:30, 26 апреля и 3 мая — с 18:00, 6 мая — с 07:00 и 9 мая — с 06:00.

Также перекрывать собираются Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Проехать по ним нельзя будет 26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40. Открывать дороги будут по мере прохождения колонны.

Улицу Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Триумфальную площадь и Тверскую перекроют 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая — с 06:00 и 9 мая — с 05:00 до окончания движения колонны.

27 апреля и 4 мая с 01:00 ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.

Репетиции парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 26 апреля, 3 и 6 мая.

В параде впервые примут участие робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков «Терминатор». Зрителям продемонстрируют новейшие боевые машины Тор-М2, а также защищенные автомобили «Тайфун К». Кроме того, в параде примут участие современные бронированные автомобили «Тигр», «Урал» и «Патруль».

Количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 12,5 тысячи человек. По Красной площади пройдут военные, курсанты, воспитанники военных училищ, представители других силовых ведомств.

Во второй раз в параде примет участие расчет «Юнармии», также пройдет сборный женский батальон нескольких военных вузов.