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В метро Москвы будут пускать по паспорту
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В метро Москвы будут пускать по паспорту
News.ru
49 минут назад
Комментарии
В
Мосгордуме
рассмотрят идею о продаже билетов в метро по паспорту. Внедрить новшество предложили депутаты городской думы
Екатеринбурга
, однако если решение будет принято, то оно затронет и столичную подземку.
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