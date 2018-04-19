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В метро Москвы будут пускать по паспорту
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В метро Москвы будут пускать по паспорту 

News.ru 49 минут назад
В Мосгордуме рассмотрят идею о продаже билетов в метро по паспорту. Внедрить новшество предложили депутаты городской думы Екатеринбурга, однако если решение будет принято, то оно затронет и столичную подземку.
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