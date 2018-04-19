Метро тоже нужна реновация

Москве начали ремонтировать фасады 43 станций метро. Их почистят, а затем облицуют натуральным камнем или керамической плиткой.

На фасадах «Каширской», «Автозаводской», «Спортивной», «Кузнецкого моста», «Сокола», «Баррикадной» и нескольких других установят архитектурно-художественную подсветку. В переходах 12 станций обновят покрытие потолков, стен и полов. Стены, например, облицуют гранитной и мраморной плиткой, потолки — реечными алюминиевыми панелями. Полы покроют гранитной термообработанной плиткой, на лестницах появятся гранитные пандусы. В переходах заменят двери и витражи.

Я очень рад этому начинанию. Потому что в Москве сейчас как бы три метро. Первое — старое советское, шикарное, настоящие подземные дворцы: «Площадь Революции», обе «Комсомольские», «Маяковская»… Второе метро — новые, «с иголочки», станции, открытые в последние годы: «Пятницкое шоссе», «Петровский парк», «ЦСКА». Это тоже очень красиво, но по-современному: яркий декор, подсветка, удобные скамейки. Такой себе хайтек, метро ХХI века. Ну и, наконец, метро позднесоветской эпохи: памятник Хрущеву и Брежневу. Это серенький стиль хрущевок: «Войковская», «Кузьминки», «Коломенская». Выглядят эти станции никак. Бесконечные скучные колонны, неброская плитка на путевых стенах — в общем, грусть.

Между тем, метро — это важно. Это не просто «42 минуты под землей». Это часть нашей жизни. Не зря городские власти постоянно заменяют составы — новые, бесшумные, с кондиционерами и хорошим освещением. Не зря по МЦК ездят не старые советские электрички, а очень удобные «Ласточки», в которых просто физически приятно находиться. Мне кажется, нужно менять и архитектуру метро. Чтобы павильоны станций из серых бетонных коробок, в которых важен только функционал, превратились в здания, имеющие самостоятельную художественную ценность. Чтобы переходы, по которым мы каждый день передвигаемся, радовали глаз. Ведь метро создает нам настроение на целый день. Да и вечером, устав, приятно находиться в красивом пространстве. Многие фасады — например, станций «Водный стадион» и «Речной вокзал» — уже реконструировали. И выглядят они вполне современно. А скоро реконструируют все. Но потом, наверное, нужно браться за сами станции. Как сносят в Москве хрущевки, так должны избавляться и от морально устаревшего «убранства» станций 1960-80-х годов. Метро должно стать другим. Москва это заслужила.