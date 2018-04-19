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В столице начались работы по уходу за высаженными деревьями на благоустроенных улицах
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В столице начались работы по уходу за высаженными деревьями на благоустроенных улицах 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по уходу за деревьями на благоустроенных улицах города. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«С наступлением теплой погоды специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к основным работам по уходу за деревьями на благоустроенных улицах города. В рамках комплексного благоустройства в столице были высажены деревья-крупномеры: одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков Петр Бирюков.
Сейчас специалисты заменяют тростниковую оплетку, которая защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов, на новую, с ветвей снимают мешковину.
Когда температура в почве достигнет 10 градусов, будут проводить опрыскивание деревьев от грибных болезней и вредителей биологическими препаратами, без химических добавок, которые разработали российские ученые в Томском и Алтайском государственных университетах.
В течение всего лета деревья будут поливать два-три раза в неделю.
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