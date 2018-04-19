Ещё
Минтранс разработал единые правила пользования метро в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс разработал единые правила пользования метро в России 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С типовыми правилами пользования метрополитеном можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов, опубликованным для общественного обсуждения, передает Газета.ру.
Из предложенных нововведения, запрет пассажирам перевозить детей в колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах», тогда как сейчас запрет в правилах пользования московского метро распространяется только на эскалаторы. Также стоит обратить внимание на правила перевозки животных. По новым правилам оговаривается только перевозка животных в клетках и о собаках-проводниках, о возможности перевозить крупных собак в намордниках не пишется.
В единых правилах отдельно прописаны обязанность пассажиров уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам. Сейчас «московских» правилах это требование не носит обязательных характер
Национальная Служба Новостей: последние новости
Собянин: В Москве за 7 лет отреставрировано более тысячи памятников истории Жители столицы вновь могут увидеть «Макет Москвы» Год метро: В Москве с начала года открылось восемь станций
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии90
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии88
РФ потребовала от США компенсаций90
Центральная Россия покроется снегом17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение