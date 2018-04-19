Минтранс разработал единые правила пользования метро в России

С типовыми правилами пользования метрополитеном можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов, опубликованным для общественного обсуждения, передает Газета.ру

Из предложенных нововведения, запрет пассажирам перевозить детей в колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах», тогда как сейчас запрет в правилах пользования московского метро распространяется только на эскалаторы. Также стоит обратить внимание на правила перевозки животных. По новым правилам оговаривается только перевозка животных в клетках и о собаках-проводниках, о возможности перевозить крупных собак в намордниках не пишется.

В единых правилах отдельно прописаны обязанность пассажиров уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам. Сейчас «московских» правилах это требование не носит обязательных характер